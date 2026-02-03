В Томске осудят двух сибиряков за сбыт более 4 кг «синтетики»

Ленинский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Омской области и жителя Новосибирской области, обвиняемых в сбыте наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, фигуранты дела вместе с другими членами преступной группы приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали и раскладывали в тайники, информацию о которых размещали в интернете. В октябре 2025 года одного из дилеров задержали правоохранители на территории Томска, где он оборудовал 150 тайников с запрещенными веществами.

Позже была задержана его подельница, которая из Омска дистанционно руководила действиями новосибирца. По месту жительства обвиняемых следователи изъяли более 4 кг синтетических наркотических средств.

Александра Стрелкова