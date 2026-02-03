В Ижевске определили самый популярный автобусный маршрут

В 2025 году лидером среди городских автобусных маршрутов по числу поездок стал 29-й маршрут, на котором ижевчане совершили 5,39 млн поездок, что на 11,6% меньше, чем в 2024-м. Как сообщает пресс-служба «ИПОПАТ», на втором месте по популярности 40-й маршрут с 3,76 млн поездок, а на третьем — 12-й маршрут с 3,55 млн поездок.

Всего автобусы «ИПОПАТ» перевезли более 55 млн пассажиров за прошедший год, что на 8,9% меньше, чем в 2024-м.

Анастасия Лопатина