В Москве задержали иностранца по делу о подготовке подрыва энергообъекта

ФСБ сообщила о задержании в Москве 29-летнего иностранца. Он по указанию спецслужб Украины готовил взрыв на объекте энергетики в Московской области, следует из пресс-релиза центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии ФСБ, молодого человека завербовал член неназванной террористической организации. По его указанию иностранец прибыл в Россию. После совершения диверсии он якобы планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. У задержанного изъято самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. Также изъяли телефон, «содержащий его переписку с куратором», заявили в ЦОС.

Фигурант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств (по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), а также о приготовлении к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ).