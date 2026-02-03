В Ленинском районе Саратова реконструируют стадион «Салют»

В Саратове планируют комплексно отремонтировать стадион «Салют» в Ленинском районе. Властям удалось добиться передачи здания, находящегося на территории спортивного объекта, в муниципальную собственность. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове отремонтируют здание стадиона "Салют"

Фото: t.me / isaevmixail В Саратове отремонтируют здание стадиона "Салют"

Фото: t.me / isaevmixail

«Салют» — единственный в городе муниципальный стадион с подогревом поля. Благодаря этому на нем круглый год доступен футбол. Здесь тренируются более 400 детей из спортивных секций и школ.

«Долгое время полноценный тренировочный процесс ребят затрудняло отсутствие комфортных раздевалок и административных помещений», — отметил господин Исаев. Он рассказал, что после ремонта в переданном в муниципальную собственность здании появятся не только раздевалки, но и стрелковый тир. В будущем он станет базой для подготовки биатлонистов из спортивной школы № 3 и площадкой для сдачи нормативов ГТО.

Глава Саратова поручил профильным ведомствам подготовить проектно-сметную документацию и начать ремонт.

Марина Окорокова