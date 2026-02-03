В Казани для розыска людей начали применять видеоаналитику на основе ИИ

В Казани для розыска подозреваемых и пропавших людей начали использовать систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба NtechLab — технологического партнера госкорпорации «Ростех».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Она работает по видеопотоку с камер в подземных переходах и у входов на станции метро и применяется в интересах правоохранительных органов.

Нейросеть анализирует данные с нескольких десятков камер и позволяет выявлять разыскиваемых лиц в потоке людей. По информации разработчика, точность распознавания превышает 99,9%.

Как сообщили в компании NtechLab, решение используется в Татарстане с 2022 года. В Минцифры республики заявили о планах по расширению применения видеоаналитики для обеспечения безопасности.

Анна Кайдалова