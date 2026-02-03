Самой дорогой машиной, арестованной приставами Прикамья, стал Mercedes-Benz GLS

В 2025 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили аресты на 1064 автомобиля, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 569 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самыми дорогостоящими транспортными средствами, арестованными в связи с наличием крупных задолженностей, стали: Mercedes-Benz GLS стоимостью 10 млн руб., тягач Iveco, оцененный в 5 млн руб. и внедорожник HAVAL DARGO за 3 млн руб.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев автомобиль KIA RIO и грузовой фургон Hyundai. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 1,4 млн руб., во втором — 1 млн руб.

Всего на реализацию в 2025 году передано 357 автомобилей общей стоимостью около 132 млн руб. Продажа транспортных средств осуществляется путем проведения торгов. В том случае, если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять нереализованные на торгах автомобили общей стоимостью около 26 млн рублей в минувшем году согласились 43 взыскателя.