«Москва и Париж вступают в битву за Африку»

Российская разведка обвинила Францию в организации госпереворотов в странах Африки. Париж ищет возможности для политического реванша в регионе, утверждают в Службе внешней разведки РФ. Там заявили, что администрация Эмманюэля Макрона причастна к дестабилизации обстановки в «неугодных странах»: Мали, ЦАР, Мадагаскаре и Буркина-Фасо. На этом фоне иностранные СМИ утверждают, что Африка превращается в театр «тихой войны» ведущих держав. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, отмечает, что борьба между Россией и Францией за влияние на континенте принимает все более ожесточенный характер.

То, что Москва и Париж ведут отчаянную борьбу за Африку, ни для кого из тех, кто профессионально занимается Черным континентом, уже давно не секрет. В специализирующихся на регионе французских, и не только французских изданиях еще несколько лет назад выходили исследования, рассказывавшие о геополитическом ударе, который Москва нанесла Парижу во франкоязычной Африке, зоне особых интересов бывшей метрополии. За последние годы сразу несколько стран, считавшихся союзниками и клиентами Парижа, перешли в сферу влияния Москвы. Это и Центральноафриканская Республика, где еще десять лет назад французы проводили военную операцию с целью остановить гражданскую войну и, казалось, прочно контролировали ситуацию. Это и три бывших французских колонии к югу от Сахары — Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где события развивались словно под копирку. В результате военных путчей связанные с Парижем президенты и премьеры оказываются свергнутыми, а власть захватывают офицеры, начинающие ориентироваться на Москву и развивать с ней, в частности, и военное сотрудничество. В случае с Нигером ситуация для Пятой республики усугубилась еще и тем, что она потеряла контроль над урановыми месторождениями.

Но в последнее время Франция, похоже, перешла в контрнаступление. И в государствах, которые раньше ассоциировались с ней, а теперь — с Россией, начали возникать серьезные проблемы.

На прошлой неделе пришло сообщение, что некие мятежники совершили нападение на аэропорт столицы страны Ниамея. Согласно официальной информации, атака была отбита с помощью российских военных специалистов, а среди убитых боевиков обнаружено тело гражданина Франции. Сам факт, что мятежники смогли добраться до столицы и атаковать столь важный стратегический объект, показывает, насколько нестабильна ситуация в Нигере. Еще тревожнее обстановка в Мали, где столица страны Бамако фактически находится в блокаде со стороны оппозиционных отрядов, контролирующих транспортные пути и перехватывающих автоколонны с топливом, идущие в город. В результате ситуация в Бамако критическая. При этом ходят упорные слухи, что французы, еще недавно державшие в стране значительный военный контингент, имеют связи с командирами антиправительственных отрядов. Хотя многие из них и считаются радикальными исламистами. Но с ними в Мали Париж воевал вчера. Сегодня же главное — нанести удар по российским конкурентам, взять реванш за недавние неудачи.

До сих пор об этом писали лишь эксперты по Африке и специализированные СМИ. Но вот теперь о проблеме официально, в специальном заявлении известил не кто иной, как Служба внешней разведки России. Текст составлен в очень жестких, порой эмоциональных выражениях, что нетипично для стиля спецслужб. В документе утверждается, что Париж начал реализацию плана по ликвидации «неугодных лидеров» Африки. В качестве примера, помимо уже упомянутой ситуации в Мали, приводится неудачная попытка переворота в Буркина-Фасо 3 января этого года с целью убийства президента страны. В СВР убеждены, что за мятежниками стояла Франция. Если верить документу, Пятая республика также пытается свергнуть недавно пришедшего к власти президента Мадагаскара и «восстановить лояльный режим» на острове.

То, что в СВР решили публично заявить о действиях французских спецслужб в Африке, свидетельствует о том, что противостояние Парижа и Москвы на Черном континенте выходит на новый уровень.

Учитывая жесткий настрой Эмманюэля Макрона в отношении России по многим другим вопросам, можно предположить, что до конца его президентского мандата противостояние между двумя державами в Африке будет только нарастать. И ареной его могут стать не менее десяти государств, богатых полезными ископаемыми и имеющих стратегически важное географическое положение.

Максим Юсин