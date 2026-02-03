В Оренбуржье два человека погибли, два пострадали в ДТП на трассе

В среду, 3 февраля, произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще два человека госпитализированы. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По данным ведомства, авария произошла на 411-м км автомобильной дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан (в границах села Петровка). 31-летний водитель автомобиля «Тойота Сиенна» (минивэн) двигался со стороны Оренбурга в сторону Казани. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и 39-летний пассажир минивэна скончались до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира этого же автомобиля госпитализированы с различными травмами в Абдулинскую межрайонную больницу.

Руфия Кутляева