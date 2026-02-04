Сегодня исполняется 60 лет трехкратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР, велогонщику Вячеславу Екимову.

Его поздравляет чемпион СССР, многократный победитель международной многодневки «Велогонка Мира», заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РФ, вице-президент Европейского велосипедного союза Александр Гусятников:

— Уважаемый Вячеслав! Можно долго перечислять твои титулы и рекорды, а правильнее напомнить, что ты — самый титулованный российский велосипедист ХХ века, официально признанный Федерацией велосипедного спорта страны. Всегда верил и верю, что ты человек неиссякаемой энергии. Это получило подтверждение на Олимпийских играх в Афинах-2004, когда в шоссейной гонке на время ты перевыполнил обещание и выиграл золото. По-прежнему не теряешь готовность совершить прорывы и стать победителем в любом темповом виде спорта или на руководящих постах в России и, представляя страну, в Международном союзе велосипедистов в составе совета по профессиональному спорту. От всей души желаю здоровья и активного продолжения успехов на любом поприще в интересах российского спорта!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»