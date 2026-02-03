«Стороны демонстрируют позитивный настрой»

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля. В них примет участие спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Информацию подтвердили и в Москве, и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к реальным шагам для прекращения огня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется на некое продвижение к согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очередной переговорный раунд в Абу-Даби состоится, на этот счет появилась определенность. Если, конечно, не случится ничего экстраординарного, а сегодня, как известно, возможно все. Итак, консультации пройдут в течение двух дней, 4 и 5 февраля. Ранее Кремль объяснил, почему не получилось встретиться 1-го числа: это произошло по причине «стыковки графиков трех сторон». Сегодня существует устойчивое мнение, что диалог Украины и России без участия американских представителей, в первую очередь Стива Уиткоффа, заранее выглядит провальным. И это даже не нужно объяснять. В итоге после «стыковки всех графиков» получается следующая картина: господин Уиткофф 3 февраля будет в Израиле согласовывать второй этап сделки по сектору Газа, оттуда он отправится в ОАЭ мирить Украину и Россию. Затем в пятницу, 6 февраля, должны состояться американо-иранские переговоры с его же участием, он будет главным представителем от Вашингтона.

В этой связи есть большой соблазн высказать предположение, что 47-й президент Соединенных Штатов имеет шанс решить три нерешаемые мировые проблемы за три дня.

Понятно, что это триумф и место в истории, и никакие демократы и «файлы Эпштейна» не страшны. Верится, конечно, в подобное с очень большим трудом. Но если рассуждать чисто теоретически, чудеса иногда случаются. Впрочем, вернемся на землю. Владимир Зеленский также подтвердил, что переговоры состоятся, также, по его словам, «войну надо завершать». Украина в этой связи «готова к реальным шагам». Достигнутое ранее «энергетическое перемирие» президент назвал мероприятиями по деэскалации, которые помогут добиться более осязаемого результата и продвинуться вперед в переговорном процессе.

Дональд Трамп между тем написал большой пост о том, что переговорил со своим близким другом Нарендрой Моди. Премьер-министр Индии сообщил ему, что прекратил или кардинально сократил закупки российской нефти. Взамен он согласился увеличить импорт американского и венесуэльского сырья, на чем ранее настаивал американский лидер. И это, по словам, главы Белого дома, в том числе поможет остановить противостояние на Украине. Правда, сам Моди в своем комментарии отказ от российской нефти не упомянул, отметив лишь, что «друг Трамп» снизил пошлины для его страны с 25% до 18%. Мы не будем пытаться найти противоречия в словах президента США. Важно другое — давление на Россию продолжается. Может быть, это уже и не давление, а вытеснение ее из традиционных, налаженных торговых цепочек. Даже если предположить, что мир когда-нибудь все-таки наступит, восстановить все эти связи будет очень непросто. Но, как бы то ни было, накануне российско-украинских переговоров стороны демонстрируют позитивный настрой: начало в виде энергетического перемирия есть, так что в очередной раз понадеемся на лучшее.

Дмитрий Дризе