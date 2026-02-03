Астраханского полицейского подозревают в избиении задержанного для получения признания

В Астраханской области оперуполномоченного ОМВД подозревают в избиении задержанного, после которого он написал явку с повинной. Следователи Ахтубинского межрайонного СО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» В Астраханской области полицейского подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый в ходе допроса задержанного в здании ОМВД по Харабалинскому району якобы умышленно избивал его. Удары пришлись по лицу и туловищу местного жителя. После этого мужчина сознался в краже металла.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СКР совместно с ОРЧ СБ УМВД России по региону. Расследование уголовного дела продолжается.

