Курултай представит план по реализации послания главы Башкирии

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил парламентским комитетам составить план реализации послания главы республики Радия Хабирова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Господин Толкачев отметил, что абсолютным приоритетом работы депутатов, озвученным в послании, являются забота о людям, комплексная социальная защита участников СВО и членов их семей, интеграция ветеранов в мирную жизнь и поддержка раненных военнослужащих.

В то же время, спикер Курултая подчеркнул важность обеспечения баланса между поддержкой фронта и развитием республики, а принцип «Все для победы» не должен «задвигать на второй план» социально-экономические задачи, связанные с жилищным строительством, инвестициями, инфраструктурными проектами.

«План по реализации послания определит законотворческую повестку работы парламента до конца года»,— резюмировал Константин Толкачев.

Майя Иванова