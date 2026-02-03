В Перми в четвертый раз пытаются продать участок с долгостроем на улице Адмирала Ушакова

Фонд развития территорий, созданный правительством РФ, в четвертый раз объявил торги по продаже в Перми земельного участка с долгостроем на ул. Адмирала Ушакова, 34. Начальную цену объекта снизили с 66,5 млн руб. до 53,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте фонда. Торги назначены на 2 марта, до этой даты можно подать заявку на участие.

На земельном участке расположен объект незавершенного строительства со степенью строительной готовности 14%. Площадь участка составляет 0,15 га, площадь здания — 12,4 тыс. кв. м, жилая площадь — 6 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 948 кв. м. Вид разрешенного использования — под жилищное строительство.

Застройщиком дома «Ушаков» являлось ООО «А-Технология». По планам девелопера, дом должен был быть 25-этажным, рассчитанным на 159 квартир площадью 6,2 тыс. кв. м.

О том, что дольщики проблемного объекта по ул. Адмирала Ушакова, 34, получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств, в краевом правительстве сообщали в 2019 году. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, но так и не ввел его в эксплуатацию. В 2019 году решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

В Kartoteka.ru указано, что ООО «А-Технология» зарегистрировано в Перми в 2005 году, сейчас компания ликвидирована. Единственным учредителем компании является Анастасия Папашвили. Раньше госпожа Папашвили возглавляла ООО «А-Технология» и ООО «Оланджо» (а также была соучредителем ООО; деятельность по обработке данных). Сейчас конкурсным управляющим общества указан Андрей Котельников.