Жалобу АСВ на отказ в иске к бывшему совладельцу Экопромбанка рассмотрят в конце месяца

Пермский краевой суд 24 февраля начнет рассматривать жалобу Агентства по страхованию вкладов на решение Соликамского городского суда. Ранее первая инстанция отказала АСВ в иске к бывшему совладельцу Экопромбанка и ОАО «Соликамский магниевый завод» Петру Кондрашеву и членам его семьи. Агентство добивалось взыскания более 82 млн руб. Ранее арбитраж установил, что незадолго до банкротства банка ответчики вывели со счетов спорную сумму. В результате деньги были взысканы с АСВ, представитель которого вовремя не оспорил указанные сделки.

Фото: Евгений Запискин Петр Кондрашев

Первая инстанция указала, что деньги с АСВ были взысканы не из-за нарушений, допущенных семьей Кондрашевых, а из-за бездействия сотрудников агентства. Сам господин Кондрашев был объявлен в международный розыск 21 апреля 2025 года в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.