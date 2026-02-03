Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследоаание избиения мигрантами оренбуржца

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения и кражи в Оренбурге. Информация о событиях, произошедших в июле прошлого года, была распространена в интернете через видеообращение пострадавшего, который обратился к руководству ведомства с просьбой о привлечении к ответственности участников инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе событий Алишер Исоев и группа мигрантов, используя незначительный повод, напали на молодого человека, избили его и похитили денежные средства. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Обращения в правоохранительные органы не привели к результатам, и до настоящего времени никто из участников не был привлечен к ответственности.

В Следственном управлении СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Также было инициировано рассмотрение вопроса о передаче дела, ранее расследуемого по статье 158 УК РФ (кража), в производство следственного управления.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства.

Евгений Чернов