Два медицинских центра в Перми сообщили об объединении

Федеральные медицинские сети «Клиника Эксперт» и «Мать и дитя», имеющие филиалы в Перми, сообщили об объединении. «Мы объединились, чтобы забота о вашем здоровье стала еще более комплексной, удобной и технологичной»,— говорится в сообщении компаний.

Напомним, в мае прошлого года МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», управляющая сетью клиник «Мать и дитя») объявило о приобретении 100% в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». В сделку, оцененную в 8,5 млрд руб., вошли три госпиталя и 18 клиник в 13 городах России, в том числе в Перми. Уточнялось, что ГК «Эксперт» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

Сеть «Мать и дитя» основана Марком Курцером. В 2024 году выручка МД «Медикал Груп» составила 33,1 млрд руб., а показатель EBITDA достиг 10,17 млрд руб. В Перми клиника «Мать и дитя» расположена по адресу: ул. Екатерининская, 64.

ООО «Клиника Эксперт Пермь» было создано в 2010 году. Как свидетельствуют данные Rusprofile, компания занимается общей врачебной практикой, арендой и лизингом приборов и аппаратов, применяемых в медицинских целях. Учредителем является ООО «МЦ Эксперт», зарегистрированное в Липецке. По данным 2ГИС, в Перми действуют два медцентра «Эксперт»: на ул. Монастырской, 42а, и на ул. Подлесной, 6.