Центральный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку до 3,85%

В Австралии впервые с ноября 2023 года повышена ключевая процентная ставка Резервного банка, передает AFP. Ее подняли на 25 базисных пунктов — до 3,85%.

Решение указывает на признаки роста инфляции. Последний пик инфляции в стране (почти 8%) фиксировался в декабре 2022 года, после чего наблюдалось снижение, однако, по данным правительства, во второй половине 2025 год она снова существенно выросла. Совет по денежно-кредитной политике банка заявил, что инфляция «вероятно, останется выше целевого уровня в течение некоторого времени».

Многие австралийские домохозяйства по-прежнему обременены высокими расходами на продукты питания, топливо и, особенно, на жилье, отмечает агентство. Австралийские инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Эрнест Филипповский