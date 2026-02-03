Федеральная сеть стройматериалов отказалась от выхода в Пермь

Федеральная компания по продаже стройматериалов «Петрович», заявившая в конце прошлого года о намерении открыть магазин в Перми, отказалась от этих планов. «На данный момент мы не планируем открываться в Перми»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании.

Напомним, о планах экспансии в Перми в конце прошлого года заявил директор развития сети «Петрович» на Урале Дамир Боголюбов на открытии нового торгового центра в Екатеринбурге.

СТД «Петрович» — российская компания, основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также на комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. По данным сайта Rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Санкт-Петербурге и второе в России среди конкурентов в своей отрасли, значительно превышая среднюю выручку по отрасли (106,5 млрд руб.).