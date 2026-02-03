Представителем Венесуэлы в США назначен бывший глава МИД

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес назначила экс-главу Министерства иностранных дел республики Феликса Пласенсию дипломатическим представителем в США. Как сообщает национальное телевидение Венесуэлы, в ближайшие дни господин Пласенсия отправится в США вместе со своей командой.

Решение о назначении было принято после встречи между венесуэльским лидером и временным поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу во дворце Мирафлорес в Каракасе. Уточняется, что во время встречи обе страны договорились «продвигаться вперед по совместной дорожной карте для решения вопросов, представляющих общий интерес», посредством дипломатического диалога, основанного на взаимном уважении и принципах международного права.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что по итогам встречи с представителями Соединенных Штатов было положено начало «новому этапу пересмотра двусторонней повестки дня в области экономики, торговли, энергетики и политики». По его словам, Боливарианское правительство намерено разработать мирную и продуктивную повестку дня, основанную на принципах международного права и Уставе ООН, в отношениях с США.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году, когда страной управлял президент Николас Мадуро. Решение было принято после признания Вашингтоном политика Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, с чем господин Мадуро был не согласен.

Влад Никифоров