«Синьхуа»: Китай сохраняет первенство в судостроении 16-й год подряд

Китай по итогам 2025 года сохраняет мировое лидерство в судостроении по трем основным показателям, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР. Первую позицию в судпроме страна занимает уже 16 лет кряду.

Объем завершенного строительства судов в Китае в 2025 году суммарным дедвейтом составил 53,69 млн т, что на 11,4% больше показателя предыдущего года. На долю Китая в прошлом году пришлось 56,1% от числа всех построенных в мире судов.

Объем привлеченных новых заказов на строительство судов в Китае суммарным дедвейтом составил 107,8 млн т. Это 69% от всех новых заказов на суда в мире.

Общий объем заказов в судпроме КНР достиг 274,4 млн т дедвейта, что выше показателя 2024 года на 31,5%. Доля Китая на мировом рынке по данному показателю — 66,8%.

Эрнест Филипповский