Бывшего инженера Google признали виновным в краже ИИ-технологий для Китая

Бывший инженер Google Линвэй Дин, известный также как Леон Дин, признан виновным в экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны с целью передачи технологий искусственного интеллекта Китаю.

Как сообщает Axios, 38-летний Дин с мая 2022 по апрель 2023 года скопировал и загрузил в личное облачное хранилище более 2 тыс. страниц конфиденциальной информации Google, связанной с разработками в области ИИ. В начале 2023 года он вел переговоры о должности технического директора в китайском ИИ-стартапе, а также основал собственную технологическую компанию в Китае, ориентированную на машинное обучение.

«В многочисленных заявлениях потенциальным инвесторам Дин утверждал, что он мог бы создать суперкомпьютер с искусственным интеллектом, скопировав и модифицировав технологию Google»,— указано в заявлении Минюста США. За несколько дней до увольнения из Google он загрузил украденные данные на личный компьютер.

Дину предъявили обвинения в марте 2024 года. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за каждый пункт обвинения в краже коммерческой тайны и до 15 лет — за каждый пункт обвинения в экономическом шпионаже.