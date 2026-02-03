Суд приостановил действия властей США по отмене защиты для 350 тыс. гаитян

Федеральный судья США в Вашингтоне Ана Рейес заблокировал попытку администрации Дональда Трампа отменить правовую защиту от потенциальной депортации более чем 350 тыс. гаитян, проживающих в США. Как сообщает Reuters, постановление Министерства внутренней безопасности о прекращении действия защитного статуса для выходцев из Гаити должно было вступить в силу с 4 февраля, но решение судьи приостановило исполнение решения.

В обосновании решения отмечается, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, вероятно, «нарушила процедуры, необходимые для прекращения действия защищенного статуса гаитянских иммигрантов в США». Кроме того, была нарушена гарантия равной защиты перед законом, закрепленная в Пятой поправке к Конституции США.

Программа временной защиты (TPS) в США доступна лицам, чья страна пережила стихийное бедствие, вооруженный конфликт или другое чрезвычайное событие. Жителям Гаити впервые был предоставлен временный защитный статус в 2010 году после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего в стране. США неоднократно продлевали этот статус, последний раз — при администрации Джо Байдена в июле 2024 года.

В настоящее время позиция Министерства внутренней безопасности США заключается в том, что на Гаити «нет чрезвычайных и временных условий», которые могли бы помешать мигрантам вернуться.

Влад Никифоров