Синоптики предупреждают о новом интенсивном снегопаде в Перми

Сегодня днем в Пермском крае ожидается новый сильный снегопад, предупреждает телеграм-канал ГИС-Центра ПГНИУ. По прогнозам синоптиков, снегопад начнется во вторник во второй половине дня и продлится до утра среды, пик интенсивности ожидается поздно вечером во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В Перми вполне может выпасть еще 7–9 мм осадков. Это в три раза меньше, чем при продолжительном снегопаде 28–30 января, но все равно довольно много — сразу четверть месячной нормы февраля. Прирост снежного покрова продолжится»,— говорится в сообщении.