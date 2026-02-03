«М.Видео» начала продавать на своем маркетплейсе автомобили «Москвич» и Lada

Торговая сеть «М.Видео» начала онлайн-продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе, сообщила пресс-служба компании. Проект реализуют в партнерстве с официальным дилером «Петровский».

Линейка Lada представлена моделями Granta, Vesta и внедорожниками семейства Niva, бренд «Москвич» — городскими моделями, включая электрические версии. Продажи доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока, отметили в компании. Впрочем, добавили там, сейчас сервис сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар, «где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров».

До этого на маркетплейсе «М.Видео» были представлены автомобили, электромобили и мототехника только иностранных брендов. «Добавление в ассортимент автомобилей Lada и "Москвич" — логичный шаг, который делает наше предложение еще более близким и понятным массовому покупателю»,— заявил руководитель компании Владислав Бакальчук.

Господин Бакальчук отметил, что среди покупателей есть интерес к онлайн-формату покупки транспорта, и в компании продолжают последовательно развивать стратегию онлайн-продаж. «Наша задача — дать возможность спокойно выбрать автомобиль онлайн, получить полную и прозрачную информацию и оформить покупку без лишней бюрократии и визитов в автосалоны»,— заявил он.