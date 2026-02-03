Вакансия бетонщика стала самой оплачиваемой для соискателей без опыта в Петербурге

В 2025 году позиция бетонщика стала самой высокооплачиваемой позицией для кандидатов без опыта в Санкт-Петербурге. В среднем работодатели предлагали 155,3 тыс. рублей в месяц, что на 10% больше, чем годом ранее, следует из данных сервиса «Авито Работа».

На втором месте — арматурщики со средней предлагаемой зарплатой 151,8 тыс. рублей в месяц, год к году она выросла на 19%. Третью строчку заняли сварщики с показателем в 133,4 тыс. рублей в месяц и приростом в 54% к уровню 2024 года.

Артемий Чулков