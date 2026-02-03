На 8 лет осужден военный из Алтайского края за уход в самоволку и кражу одежды

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении военнослужащего по делу о самовольном оставлении места службы и краже. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным суда, 11 мая 2024 года фигурант дела самовольно покинул воинскую часть и убыл к месту жительства. 21 июня того же года он был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении кражи, где признался, что находится в розыске. 27 июня, будучи временно прикомандированным к другой воинской части, военный вновь оставил место службы.

Кроме того, с 7 июля по 4 сентября обвиняемый совершил 11 магазинных краж в Алтайском крае. 30 сентября того же года он был задержан полицией.

Александра Стрелкова