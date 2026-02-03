Арбитражный суд взыскал в бюджет Екатеринбурга свыше 576 млн рублей в 2025 году

В прошлом году Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел более 2 тыс. дел, где одной из сторон была администрация Екатеринбурга. По итогам решений в бюджет города взыскали более 576 млн руб., сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов приняли участие в совещании, посвященном итогам работы свердловского арбитража в 2025 году. Мэр подчеркнул, что арбитражный суд играет ключевую роль в защите экономических прав и законных интересов Екатеринбурга и его жителей — оспариваются решения в сфере градостроения, решаются спорные вопросы о признании прав собственности муниципалитета на земельные участки, здания, коммунальные объекты и прочее.

«Эти средства будут направлены на социально-экономическое развитие Екатеринбурга: строительство новых дорог, ремонт детских садов и школ, благоустройство парков, скверов, а также на поддержку социальных программ»,— сказал Алексей Орлов.

По данным департамента информационной политики региона, всего в 2025 году суд принял 79,6 тыс. исковых заявлений, рассмотрел почти 70 тыс. дел, а общее количество рассмотренных дел и заявлений превысило 152 тыс. Арбитражный суд Свердловской области стабильно входит в число арбитражных судов с самой высокой нагрузкой в России.

Ирина Пичурина