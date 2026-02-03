Ксения Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу — назначена на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Эта организация занимается экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов (Восточная Сибирь). Распоряжение о кадровом назначении размещено на сайте правительства России.

В новой должности госпожа Шойгу сменила Александра Масленникова, который возглавлял Фонд в течение двух лет.

Ксении Шойгу 35 лет. Еще студенткой МГИМО она стала помощником замруководителя Ростехнадзора. После окончания вуза перешла в Газпромбанк на должность старшего аналитика. В 2018-м стала советником зампреда правления Газпромбанка. С 2019 года Шойгу развивает инвесткомпанию «Кэпитал Перформ». Также она занимает пост президента Федерации триатлона России, руководит «Лигой героев» и курирует проект «Остров Фортов».

Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. Он создает кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Среди направлений — сверхчистые металлы, постоянные магниты, литийионные батареи, силовая электроника. В проекте участвуют «Росатом», «Ростех», «Русал», ГК «Базовый элемент», «Норильский никель», «Росхим», «Хайленд Голд», «Красцветмет», «ХимМед», СО РАН, Сибирский федеральный университет, Российский химико-технологический университет.

Первоочередные проекты Ангаро-Енисейского кластера — переработка рудного концентрата Тастыгского месторождения с получением гидроксида лития, строительство многоассортиментного завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов, а также создание вычислительного центра искусственного интеллекта.

Михаил Кичанов