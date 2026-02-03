Disney предупредил о сокращении иностранных туристов в своих парках развлечений

Несмотря на рост доходов за последний квартал 2025 года, корпорация Disney предупредила инвесторов о возможных «неблагоприятных факторах, связанных с международными посетителями» в своих парках развлечений в США. Об этом сообщает Financial Times.

Об этих рисках компания заявила после публикации отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), который демонстрирует сокращение числа иностранных туристов в США на 6% в прошлом году, пишет издание. Снижение показателя вызвано напряженностью в отношениях США с другими странами, включая Мексику и Канаду, указывали в WTTC.

В Disney в этом квартале из-умеренного роста подразделения Disney Experiences, отвечающего за развлечения, и делают ставку на более значительное ускорение во второй половине года — во многом благодаря запуску в марте нового круизного лайнера Disney Adventure в Сингапуре.

2 февраля корпорация сообщила о чистой прибыли в $2,4 млрд при выручке в $26 млрд в первом квартале 2026 года. Скорректированная прибыль составила $1,63 на акцию, что превысило прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее акции Disney упали более чем на 6% в день публикации отчета.

Disney прогнозирует двузначный рост прибыли и выкуп акций на $7 млрд в 2026 году, делая ставку на международную экспансию и развитие паркового направления, отмечает Financial Times.