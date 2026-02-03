В Красноярском крае задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими

В Красноярском крае задержали водителя грузовика, виновного в смертельной аварии, в которой погибли пять человек, из которых трое — несовершеннолетние. Его доставили в Красноярск для проведения следственных действий, сообщили ТАСС в МВД.

Авария произошла на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе. Водитель грузовика Iveco буксировал модульный дом, который отцепился во время движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 6 ст. 264 УК). Водитель управлял техникой без прав — до этого у него их отобрали за вождение в нетрезвом виде.

Троих из семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом эвакуировали в Красноярск с помощью санитарной авиации, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что двое эвакуированных в Красноярск пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. Состояние еще троих пострадавших, проходящих лечение в больнице Канска, также оценивается как средней тяжести. По данным министерства, еще одного пострадавшего планируют доставить в краевой центр после стабилизации его состояния.