По делу о смерти 5 человек в ДТП под Красноярском задержан водитель грузовика

Полиция задержала водителя грузовика, по вине которого произошло ДТП с пятью погибшими на трассе в Красноярском крае. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) ведет следственное управление региона, сообщает краевое ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что фигурант дела ранее был лишен права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Срок ограничения истек в августе 2025-го, однако водительское удостоверение он так и не восстановил.

Фото: прокуратура Красноярского края

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла вечером 2 февраля на 965 км трассы Р-255 «Сибирь». По данным правоохранителей, водитель грузовика Iveco перевозил модульный дом, двигаясь из Канска в Красноярск. По ходу движения произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирскую «ГАЗель».

В результате аварии на месте погибли пять человек — трое несовершеннолетних и еще двое пассажиров в возрасте 31 года и 18 лет. Травмы получили шесть человек, четверо из них были госпитализированы в больницу. Всего в микроавтобусе находились 13 пассажиров, в том числе 11 подростков.

Александра Стрелкова