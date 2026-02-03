США планируют создать стратегические запасы минералов на $12 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать стратегические запасы важнейших минералов общей стоимостью около $12 млрд, чтобы уменьшить зависимость американской промышленности от китайских поставок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, проект получил название Project Vault. Решение стало ответом на использование Китаем доминирования в цепочке поставок для давления на ключевые отрасли США, отмечает газета.

Для финансирования привлекут около $1,67 млрд частного капитала и кредита в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США (Ex-Im Bank). Резерв будет формироваться из материалов, собранных у автопроизводителей, технологических компаний и производителей, включая редкоземельные элементы, галлий и кобальт.

В проекте уже согласились участвовать более десяти компаний, включая General Motors, Stellantis и Google, добавил источник издания. 2 февраля совет директоров Ex-Im Bank должен был проголосовать за предоставление 15-летнего кредита для реализации Project Vault.