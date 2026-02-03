Власти Ирана назвали условия переговоров с США

По словам советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, исламская республика продолжает получать от американской стороны предложения о переговорах по «ядерной проблеме». В интервью телеканалу «Аль-Маядин» он заявил, что возможность избежать войны с США существует, если со стороны Вашингтона не будет «угроз и высокомерия», а также если предложения Белого дома будут включать «разумные условия».

«Эти вопросы находятся на начальной стадии»,— сказал господин Шамхани о переговорах. Он добавил, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. При этом он подчеркнул, что Иран не намерен вывозить свои ядерные запасы за границу.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном. При этом он добавил, что в сторону исламской республики направляется американский флот. «У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие... Они скоро будут там»,— сказал господин Трамп в Белом доме.

1 февраля Дональд Трамп сообщил, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном, и выразил надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения, которое бы устроило США. Ранее он предупреждал Иран о возможности применения военной силы в случае отказа от ядерной сделки.