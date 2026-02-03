Больница в Латвии уволила 49 сотрудников с гражданством России и Белоруссии

Даугавпилсская государственная больница в Латвии уволила 49 граждан России и Белоруссии. Увольнения прошли 31 января, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Среди уволенных был средний и младший медицинский персонал — 29 работников, 11 человек из них были пенсионного возраста. Из 20 сотрудников службы технического обслуживания, потерявших работу, трое также были пенсионерами, отметила пресс-служба.

Руководство больницы объяснило увольнения требованиями закона о национальной безопасности, запрещающего россиянам и белорусам работать на объектах критически важной инфраструктуры страны. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Латвии, в таком случае выходное пособие не выплачивается. Также в Службу государственной безопасности был направлен запрос о повторной проверке еще семи сотрудников.