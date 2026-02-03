Долги ли, коротки ли

В первой половине января жители Черноземья особенно активно подавали заявления на установку самозапрета на получение кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Только за две недели поступило 17,2 тыс. таких обращений тогда как всего с марта 2025-го ограничения действуют у 833,5 тыс. жителей макрорегиона. Наибольшее число заявок в Черноземье приходится на Воронежскую область. Банки отмечают, что сервис позволяет снизить объем просроченной задолженности и сократить кредитные риски. Эксперты считают, что, несмотря на повышенный интерес к инструменту со стороны населения, он не гарантирует полной защиты от мошенников.

Самозапрет на кредиты эксперты называют действенной, но не стопроцентной защитой от банковских мошенников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые две недели 2026 года жители Черноземья оформили 17,2 тыс. заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. На его снятие в макрорегионе было направлено 2,4 тыс. заявлений. Ограничения действуют у 833,5 тыс. жителей Черноземья (сервис стал доступен в марте 2025 года), таким образом за время каникул и первых рабочих дней их количество потенциально увеличилось на 2%. Об этом свидетельствуют данные ОКБ. Больше всего заявлений на установку самозапрета в самом начале года подали жители Воронежской области, крупнейшего по площади и населения субъекта макрорегиона,— 5,2 тыс. При этом 700 заявлений воронежцы направили на снятие такого запрета. Всего в регионе ограничения установлены у 252,6 тыс. жителей.

Жители Белгородской области в первой половине января установили 3,2 тыс. самозапретов на получение кредитов. Сняли ограничения за этот же период 500 белгородцев. В регионе самозапрет установлен у 162,1 тыс. жителей.

В Липецкой области было подано 3 тыс. заявлений на установку самозапрета, а на его снятие — 400 заявлений. Ограничения действуют у 138,8 тыс. липчан.

В Тамбовской области 2,1 тыс. жителей установили самозапрет на получение кредитов. Снял ограничения 271 тамбовчанин. Всего в регионе ограничения действуют у 99,9 тыс. жителей.

В Курской области было подано 2 тыс. заявлений на установку самозапрета, еще 286 курян его сняли. Самозапрет установлен у 97 тыс. жителей региона.

Меньше всего заявлений на установку самозапрета подали жители Орловской области, наименее крупного и населенного региона Черноземья,— 1,7 тыс. Сняли его 223 орловчанина. Всего ограничения действуют у 83,1 тыс. жителей области.

В России в целом за первые две недели года было подано 349 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты, а на его снятие — 55 тыс. заявлений. Лидерами по числу обращений стали Москва и Московская область (24,5 тыс. и 16,8 тыс. заявлений соответственно). На третьем месте — Республика Башкортостан (14 тыс.). За все время работы сервиса россияне направили 20,4 млн заявок на установку самозапрета и 1,7 млн — на его снятие, что равносильно отмене 8% ранее введенных ограничений. В настоящее время самозапрет действует у 17,6 млн россиян.

В пресс-службе ВТБ в Центральном федеральном округе «Ъ-Черноземье» рассказали, что, по оценкам банка, сервис самозапретов ежемесячно позволяет клиентам всего по РФ избежать потерь примерно на 300 млн руб. за счет блокировки нежелательных кредитов, тем самым «снижая риски мошенничества»: «В целом введение самозапрета не оказывает существенного влияния на рынок кредитования. Напротив, это способствует более взвешенному и ответственному подходу к заимствованиям. Самое важное — инструмент помогает сократить количество мошеннических действий и дополнительно защитить клиентов».

Директор тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова отмечает, что интерес жителей Черноземья к инструменту «свидетельствует о росте финансовой грамотности и ответственности населения, что способствует снижению финансовых рисков»: «Сервис самозапретов на кредиты влияет на работу банка в части снижения уровня просроченной задолженности и сокращения кредитных рисков. Это улучшает качество портфеля и повышает финансовую устойчивость банка в регионе», — пояснила госпожа Шарова.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов говорит, что «население использует эту опцию, чтобы в определенной степени обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредиты на посторонних людей без их ведома», поэтому «число самозапретов будет продолжать расти, особенно с учетом общей непростой экономической ситуации в стране». Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что одной из причин повышенного интереса к сервису остаются высокие риски банковского мошенничества в РФ: «Ни блокировки популярных у населения мессенджеров, ни запреты на онлайн-звонки, ни введение ограничений на продажу сим-карт иностранцам и лицам без гражданства не дали заметного положительного эффекта в динамике роста числа жертв мошенников. Самозапрет в этом контексте, увы, тоже не гарантирует безопасности: да, в новые долги гражданин, ставший жертвой мошенников, не залезет, но все еще рискует потерять накопления и имущество».

Насколько жители Черноземья увеличили сбережения в 2025 году 8058571

Почему в макрорегионе отказываются от займов наличными 7891692

Егор Якимов