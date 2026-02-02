Вышел трейлер байопика о Майкле Джексоне

Киностудия Lionsgate выпустила трейлер к байопику «Майкл» об американском певце Майкле Джексоне. Премьера в США состоится 24 апреля. Главную роль исполняет 29-летний Джаафар Джексон, племянник Майкла Джексона.

Режиссером выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Эквалайзер»). Сценарист — «Гладиатор», «Ранго». «Самое главное, именно Джаафар воплощает Майкла. Это выходит за рамки физического сходства. Это дух Майкла, который волшебным образом проявляется. Это нужно увидеть, чтобы поверить»,— приводит Variety слова режиссера.

«"Майкл" — это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов, которых когда-либо знал мир»,— отмечается в официальном синопсисе. Фильм «рассказывает историю жизни Майкла Джексона за пределами музыки, прослеживая его путь от открытия его необычайного таланта в качестве лидера группы Jackson 5 до визионера, чьи творческие амбиции подпитывали неустанное стремление стать самым популярным артистом в мире».