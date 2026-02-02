Bloomberg: OnlyFans ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций

Владелец британской платформы OnlyFans ведет переговоры с инвестиционной компанией из Сан-Франциско Architect Capital о продаже 60%-ной доли. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, американская компания оценит OnlyFans примерно в $3,5 млрд. Architect Capital также ищет других инвесторов для поддержки потенциального предложения, поскольку ей необходимы около $2 млрд заемных средств, сообщил источник. С учетом этого оценка OnlyFans составит $5,5 млрд. Переговоры находятся на ранней стадии, могут занять несколько месяцев и, возможно, не приведут к сделке, рассказал собеседник Bloomberg.

О том, что владелец OnlyFans — Fenix International — рассматривает возможность продажи американской компании 60% акций, в конце января писали газета The Wall Street Journal и агентство Reuters. В мае 2025 года Reuters сообщил, что Fenix International ведет переговоры о продаже платформы группе инвесторов за $8 млрд.

OnlyFans — сервис подписки на контент, известный высоким содержанием материалов эротического характера. Платформу в 2016 году основал бизнесмен Тимоти Кристофер Стокли, а в 2018-м ее купил украинско-американский миллиардер Леонид Радвинский. К марту 2021 года пользовательская база OnlyFans превысила 120 млн. В августе того же года сервис объявил, что запретит публиковать порнографический контент из-за требований со стороны банков и платежных сервисов, однако спустя пять дней руководство платформы передумало.

Bloomberg отмечает, что зависимость OnlyFans от контента сексуального характера ограничила доступ к традиционному финансированию, отпугнула некоторых потенциальных покупателей и сделала компанию уязвимой для давления со стороны платежных систем и регулирующих органов, что осложнило заключение сделок.