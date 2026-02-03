Российский производитель молочных ингредиентов наращивает экспорт после выставки в Дубае

Воронежская компания «Молвест», специализирующаяся на глубокой переработке молока и сыворотки, существенно расширила экспортные перспективы по итогам участия в международной выставке Gulfood 2026 в Дубае. На мероприятии, собравшем 6500 экспонентов из 130 стран, российское предприятие представляло линейку ингредиентов, включающую сывороточный и молочный протеин, изоляты белков, казеин и пермиат.



Фото: пресс-служба ГК «Молвест»

В рамках выставки компания заключила новые соглашения и договорилась об увеличении объемов поставок существующим партнерам из стран Ближнего Востока, Персидского залива, Африки, а также с Филиппин и Китая. По оценкам руководства «Молвеста», это позволит значительно увеличить экспортные показатели.

«С учетом результата переговоров мы оцениваем размер экспортного портфеля заказов в 1 млрд руб. в годовом измерении. Начало новых поставок запланировано со 2 квартала 2026 года», — сообщил генеральный директор компании Анатолий Лосев.

Продукция предприятия, аналогов которой, как утверждается, пока нет в России, применяется в различных пищевых производствах: при изготовлении мягких и творожных сыров, колбасных и кондитерских изделий, обогащенных белком молочных продуктов, а также специализированного лечебного и детского питания. На данный момент ингредиенты поставляются в 18 стран.

Расширение экспортной активности «Молвеста» происходит на фоне общей переориентации ряда российских производителей агропромышленного сектора на новые рынки. Достигнутые в Дубае договоренности должны обеспечить компании устойчивый рост внешних продаж в среднесрочной перспективе.