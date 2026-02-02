Снег, туман и плюс два обещают 3 февраля в Астрахани

В Астраханской области сохраняется теплая погода. Региональное МЧС напомнило об опасности на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В области сохраняется гололедица. Спасатели напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными и осторожными. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и отказаться от лишних маневров. Пешеходам рекомендуют прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Синоптики астраханского ЦГМС прогнозируют 3 февраля в регионе облачное небо, морось, на севере — снег. Местами возможны туман, гололед и гололедица. Ветер восточный с переходом на северный — скорость 4–9 м/с. Предстоящей ночью -7...-2°С, днем -2...+3°С, на севере — от -12 до -7°С.

В Астрахани ночью до -2°С, днем — от нуля до +2°С. Метеорологи обещают облачное небо, морось, туман и гололед. Ветер восточный, северный, 4–9 м/с.

Дарья Васенина