Минус 16 и снег обещают в Волгограде 3 февраля

В Волгоградской области сохраняется аномальный мороз. Об опасности предупредило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Этой ночью в регионе до -27°С. На дорогах сохраняются гололед, гололедица и снежные накаты. Телефон экстренных служб: 112.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают 3 февраля в области снег, местами сильный. Этой ночью -17...-12°С, днем 3 февраля — от -13 до -8°С, местами до -19°С. Ветер северо-восточный, северо-западный — скорость 6–11 м/с, порывы до 14-ти.

В Волгограде -16...-10°С (Gismeteo). Ветер восточный, северо-восточный, северный, северо-западный, 3–8 м/с, порывы до 10-ти. В течение дня пасмурно, в первой половине дня небольшой снег.

Дарья Васенина