Минус 33 обещают в Пензенской области 3 февраля

В Пензенскую область вернулись сильные морозы. Об опасных природных явлениях жителей региона предупредило МЧС.

Этой ночью и утром в Пензенской области обещают температуру -33...-30°С. Спасатели просят пензенцев быть осторожнее. Напомним, завтра во всех школах и детсадах региона отменили занятия. По заявкам родителей открывают дежурные группы.

По данным Приволжского УГМС, в регионе этой ночью 33...-28°С, днем 3 февраля — от -22 до -17°С, ночью на 4-е — от -31 до -26°С. Ветер слабый. Переменная облачность, без осадков.

В Пензе ночью -31...-29°С, днем — от -21 до -19°С. Ветра также не будет. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Дарья Васенина