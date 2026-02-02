СКР возбудил дело после сообщения об опасном доме на Аустрина 37 в Пензе

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома №37 на ул. Аустрина в Пензе. Об этом сообщили в информцентре СК.

Расселение аварийного дома планируется только к 2030 году

Фото: администрация Пензы, Коммерсантъ

Фото: администрация Пензы, Коммерсантъ

Здание построено в 1970 году, а признано аварийным в 2019 году, когда у фасада обрушилась кирпичная кладка. Однако жильцы до сих пор не получили новые квартиры. В день происшествия пресс-служба администрации города сообщила, что обрушение произошло «из-за безответственного отношения жильцов к общедомовому имуществу и низкой платежеспособной дисциплины».

В социальных сетях новая публикация об аварийном доме появилась в конце января этого года. Автор поста сообщил о трещинах в стенах, обрушении кирпичной кладки, отсутствии горячего водоснабжения в течение пяти лет и перебоях в работе отопления. Также в публикации отмечается, что коммунальные аварии создают риск замыканий проводки и, следовательно, возгораний. 28 января прорвало батарею в жилой комнате, вследствие чего произошло затопление с четвертого по первый этаж. Срок расселения перенесен на 2030 год.

В комментариях под публикацией министерство ЖКХ Пензенской области ответило, что дом включен в муниципальную и региональную программы по расселению аварийного фонда, и заверило, что мэрия уже приступила к расселению данного МКД. Также министерство порекомендовало заявителям обратиться в городскую администрацию за предоставлением временного маневренного жилья.

СУ СКР по Пензенской области начал процессуальную проверку по данному факту. Господин Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Владимиру Игнатенкову доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Нина Шевченко