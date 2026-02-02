Сильный снег и -25 обещают 3 февраля в Саратовской области

В Саратовскую область вернулись морозы. МЧС предупредило жителей региона об опасных погодных явлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

3 февраля в регионе обещают снег 6–19 мм, гололед, гололедицу и мороз до -25°С. Спасатели призвали внимательно следить за исправностью систем отопления. Также в МЧС напомнили телефон экстренных служб: 112.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Саратовской области -28...-23°С, днём 3 февраля — от -19 до 14°С, а в ночь на 4 января — от -30 до -25°С, местами до -20°С. Ветер северный, западный — скорость 3–8 м/с. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный. Также синоптики прогнозируют из-за осадков ухудшение видимости до 0,5–1 км, гололед, гололедицу и снежные заносы на дорогах, местами метель.

В Саратове этой ночью до -21°С, днем — от -13 до 11°С. Облачно с прояснениями, на дорогах из-за снега плохая видимость, снежные заносы, гололедица. Ветер северный, 3–8 м/с.

Дарья Васенина