Деньги в воду

АО «Дзержинский водоканал» (ДВК), на сетях которого в январе случилось несколько прорывов, в том числе крупная авария на проспекте Циолковского, сообщило о том, что на 100% исполнил инвестиционную программу за 2025 год. В ноябре прошлого года региональная служба по тарифам предостерегла водоканал о риске ее неисполнения. В РСТ подтвердили, что водоканал отчитался о полном финансировании всех запланированных мероприятий, его данные проверят при формировании тарифов следующего года. Темпы перекладки изношенных сетей в Дзержинске выглядят сравнительно небольшими, однако у властей города нет претензий к концессионеру. Мэр похвалил водоканал за оперативную ликвидацию повреждений. В дзержинских медиа много критики в адрес ДВК, которую в организации считают заказной.

АО ДВК направило в нижегородское министерство ЖКХ и РСТ данные о выполнении инвестиционной программы за 2025 год. Как сообщили на предприятии, она выполнена на 100%. Объем инвестиций по модернизации и реконструкции объектов водо-канализационного хозяйства Дзержинска, составил 244,4 млн руб.,сообщили в ДВК. На предприятии отметили завершенную реконструкцию канализационных сетей на улицах Пушкинской и Самохвалова и перекладку магистрального водовода, что позволило городской администрации завершить реконструкцию дороги на улице Строителей.

Таким образом в ДВК отреагировали на информацию о том, что РСТ Нижегородской области в ноябре 2025 года объявляла предприятию предостережение. По итогам анализа отчетности водоканала за девять месяцев в РСТ пришли к выводу, что у ДВК есть риск неисполнения инвестпрограммы. Такое же предостережение объявили дочернему обществу водоканала «Экспресс», оказывающему услуги по водоснабжению и водоотведению промпредприятиям Дзержинска.

Обеим организациям было предписано к концу 2025 года обеспечить полное исполнение своих инвестпрограмм, в том числе в части использования инвестнадбавок в утвержденных годовых тарифах.

В РСТ на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что в январе 2026 года АО ДВК отчиталось о полном финансировании мероприятий инвестиционной программы 2025 года. Тарифная служба проверит достоверность отчетных данных общества в рамках экспертизы предложения об установлении тарифов на очередной период. «В случае выявления по результатам такой оценки недоиспользования АО ДВК средств на финансирование инвестиционной программы, учтенных в тарифах на 2025 год, необходимая валовая выручка организации на 2027 год будет скорректирована на величину неисполнения», — пообещал регулятор.

Представитель ДВК Татьяна Андрианова отметила, что осенью подобные предостережения получили многие ресурсонабжающие организации в регионе.

При этом водоканал с 2011 года, когда с ним была заключена концессия, еще ни разу не сорвал годовые планы, а зачастую перевыполнял их. На 2026 год запланировано удвоить вложения по инвестпрограмме, отметили в ДВК.

В январе текущего года на сетях Дзержинска произошла серия аварий. Среди них — крупный прорыв на проспекте Циолковского, когда пришлось отключать от воды большой жилой массив. Судя по цифрам, в 2025 году ДВК переложил около 2 км сетей водоснабжения и 600 м — водоотведения. При общей протяженности сетей чуть более 1 тыс. км такие темпы не выглядят значительными. Считается, что для предотвращения старения сетей их плановая замена должна составлять не менее 5% от общей протяженности в год.

Мэр Дзержинска Михаил Клинков отметил, что аварии на старых сетях неизбежны. При этом крупный инцидент с повреждением на перемычке и залитыми колодцами был оперативно устранен. Водоканал поставляет воду и компании «Т-Плюс» для систем теплоснабжения города. Подачу тепла пришлось частично ограничивать, но ни один дом в Дзержинске разморожен не был, отметил глава города: «У ДВК есть силы и средства для устранения аварий, а не как в некоторых муниципалитетах, где неделю ищут подрядчика, чтобы устранить прорыв. Кроме того, водоканал активно внедряет систему цифрового мониторинга, контролирующую давление в системе».

«Концессионер выполняет свои обязательства перед городом по инвестпрограмме, ежегодно защищая ее при утверждении тарифа»,— уверен Михаил Клинков.

Ряд дзержинских медиаресурсов критикуют ДВК, считая, что компания проваливает работу по надежному водоснабжению города и городским властям пора ставить вопрос о расторжении концессии. В ДВК эти публикации считают заказными, предполагая, что за негативной медийной кампанией стоит местный предприниматель Павел Воронин. Конфликт с ним у гендиректора ДВК Андрея Рехалова возник в 2018 году. Тогда водоканал пытался инициировать уголовное преследование господина Воронина, полагая, что аффилированные с предпринимателем домоуправляющие компании похищают часть коммунальной платы граждан, недоплачивая за поставленный ресурс. В свою очередь ООО ДУК и УК «Управдом-Дзержинск» в суде взыскали с водоканала около 60 млн руб. неосновательного обогащения, доказав завышение объемов поставок воды и принятых стоков в обслуживаемом жилом фонде в период 2016–2017 годов.

Павел Воронин сообщил, что в настоящее время у него нет ни желания, ни мотивов воевать с ДВК. По его словам, он пытался восстановить отношения с руководителем водоканала, но эти попытки ни к чему не привели.

Роман Кряжев