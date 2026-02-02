3 февраля занятия отменили в школах Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному министерству образования отменить занятия в школах. Причина таких мер — 30-градусный мороз.

Фото: Министерство образования Пензенской области

Ночью и утром 3 февраля в Пензенской области ожидается температура -30...-33°С. В минобразе уточнили, что по заявкам родителей в школах могут открыть дежурные группы. Такие же группы будут работать в детсадах, но пензенцам рекомендуют оставить детей дома.

Занятия отменили с первого по 11-й класс. Чтобы восполнить пропуски, планируют скорректировать учебный план «за счет часов, рассчитанных на резерв или на повторение и обобщение, слияния близких по содержанию тем уроков, укрупнения дидактических единиц по предмету, использования блочно-модульной технологии, усиления доли самостоятельной работы обучающихся, уменьшения количества часов на письменные опросы и т. п.».

Дарья Васенина