Сенаторы отсортировали угрозы

В 2026 году российским властям нужно готовиться к «критическому градусу» внешнего вмешательства в избирательные кампании. К такому выводу пришли 2 февраля участники заседания комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. Среди главных угроз они назвали, например, проникновение иноагентов и экстремистов в электоральные процессы, в том числе путем непосредственного в них участия. Кроме внешних врагов, как выяснилось, бояться также стоит неконтролируемого разгула искусственного интеллекта и «радикального поведения» представителей системной оппозиции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основной темой первого в этом году заседания комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ стали предстоящие избирательные кампании, в первую очередь выборы в Госдуму. Но для начала глава комиссии Владимир Джабаров рассказал собравшимся о главных угрозах российскому суверенитету, поименно перечислив несколько известных иноагентов, ведущих подрывную деятельность из-за рубежа. По словам сенатора, различные «недоброжелатели» уже вовсю готовятся к вмешательству в выборы, о чем говорилось, в частности, на «встрече радикалов» в Вильнюсе в октябре 2025 года. «Известная Юлия Навальная в своем выступлении заявила, что она уделяет огромное внимание борьбе с "Единой Россией" на выборах 2026 года,— сообщил господин Джабаров.— Одно утешает: ее подписчиков в канале просто очень мало, мизер (около 21 тыс.— “Ъ”)». Кстати, Владимир Джабаров опережает оппозиционерку в Telegram почти на 4 тыс. подписчиков.

Об опасениях Центризбиркома (ЦИК) поведал его член Игорь Борисов, заявивший, что градус вмешательства в выборы «поднят до критического уровня». Среди прогнозируемых ЦИКом угроз — попытки шантажа, подкупа и запугивания членов избиркомов, организация квазисудебных процессов за рубежом, призывы к пересмотру результатов выборов. Отдельной целью атаки, по словам господина Борисова, станут избирательные цифровые сервисы. Но здесь ЦИК сыграл на опережение: 6 февраля будет введена в эксплуатацию ГАС «Выборы 2.0» (см. “Ъ” от 29 января) — как заверил член ЦИКа, абсолютно автономная и неуязвимая для внешнего воздействия.

Попытки иностранного вмешательства, как предполагают в ЦИКе, начнутся уже в апреле — с истечением полномочий 8 региональных и 626 территориальных (21% от их общего числа) избиркомов. По словам Игоря Борисова, ожидаются как кампании по дезинформированию, так и попытки ввести в состав комиссий лиц, которым по закону запрещено в них входить (например, иноагентов). Другая выборная проблема — это применение в агитации искусственного интеллекта. В связи с этим господин Борисов напомнил законодателям о просьбе главы ЦИКа Эллы Памфиловой как можно скорее озаботиться регламентированием подобных процессов.

Тему атак на выборы продолжил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод. К уже сказанному он добавил, что мишенями для информационного удара со стороны Запада станут российские «инновации избирательного процесса» вроде дистанционного электронного и многодневного голосования, а также муниципального фильтра на выборах губернаторов. «Постоянно звучат и будут звучать обвинения в применении административного ресурса, отсечении от избирательного процесса неугодных»,— продолжил член СПЧ. При этом он выдвинул претензии не только к уехавшим оппозиционерам, но и к российской системной оппозиции, рассказав о радикальном поведении на краснодарских выборах кандидатов от КПРФ, которые, по его словам, устраивали провокации на участках и наводнили интернет «непроверенной и необъективной информацией».

Ответить господину Броду от лица оппозиционных партий решилась член ЛДПР Елена Афанасьева. Как призналась сенатор, ей бы не хотелось, чтобы выступления системной оппозиции против трехдневного голосования или муниципального фильтра становились поводом для преследования. «Нам невозможно финансово обеспечить наблюдение в течение трех дней,— объяснила госпожа Афанасьева.— Это дорого, это неэффективно, у нас людей меньше, административного ресурса нет». А муниципальный фильтр, по ее словам, не позволяет партиям даже просто добраться до участия в губернаторских выборах. Правда, под конец своей речи сенатор оговорилась, что оппозиции с такими заявлениями все-таки нужно быть поосторожнее, чтобы ее не объявили пятой колонной в своей же стране.

Степан Мельчаков