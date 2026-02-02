Дорожные службы Петербурга собрали миллионный кубометр снега

С начала зимнего сезона дорожные предприятия Санкт-Петербурга собрали миллион кубометров снега. Для этого потребовалось 77 тыс. рейсов, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Чиновник сравнил этот объем с горой снега, способной полностью закрыть Петропавловскую крепость вплоть до ангела на шпиле. В январе коммунальщикам удалось установить рекорд — за сутки на утилизацию отправили 55 тыс. кубометров снега.

Поскольку основная масса осадков убрана, специалисты постепенно очищают труднодоступные территории, запаркованные отрезки улиц, участки под ограждениями. За минувшую неделю сотрудники городских служб убрали снег с 313 крыш павильонов ожидания общественного транспорта, освободили 1748 водоотводных патрубков.

Улицы Северной столицы 2 февраля убирают 826 единиц техники и 1158 работников ручного труда.

Татьяна Титаева