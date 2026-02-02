В МИД России назвали условие для возобновления диалога с Японией по Арктике

Диалог России и Японии по арктической проблематике остается замороженным, сообщил МИД РФ. При этом Москва готова изучить возможности для сотрудничества, если Токио откажется от антироссийского курса, добавили в ведомстве.

«Когда японская сторона будет готова отказаться от антироссийского курса, можно было бы предметно изучить возможности по налаживанию кооперации в северных широтах, в том числе по таким направлениям, как энергетика и транспорт»,— указано в ответах МИДа, поступивших к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

В МИД считают, что Япония заняла «крайне не дружественную позицию» по отношению к России в контексте конфликта на Украине. «Россия остается открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике»,— отметили в министерстве.