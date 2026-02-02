Глава СКР интересуется, почему жильцов дома на Фабричной в Саратове не расселили

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома №4 на ул. Фабричной в поселке Юриш. Здание, построенное в 1962 году, признано аварийным с 2017 года. До октября 2020 года городские власти обещали расселить дом, однако до сих пор жильцы не получили обустроенные квартиры. Теперь, согласно установленному сроку, расселение планируется на 2027 год.

Долгие годы в доме отмечались серьезные технические проблемы: разрушение несущих конструкций, трещины в стенах, протечки на кровле, затопление подвалов и неисправность инженерных систем. Обращения граждан в государственные органы не привели к решению вопроса.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Дмитрию Костину доложить о ходе расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко