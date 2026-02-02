Акции киностудии «Ленфильм» досрочно перешли в собственность Петербурга

Все акции «Ленфильма» переданы в собственность Санкт-Петербурга. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Беглов назвал этот этап важным шагом для культуры и для Петербурга. После передачи «Ленфильма» Северной столице город сможет спланировать ремонт и реставрацию исторических зданий киностудии.

Власти города намерены модернизировать там выставочный центр, кинотеатр. Ожидается, что после обновления «Ленфильм» станет центром патриотического, исторического и детского кино.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце января распорядился, чтобы Росимущество в течение четырех месяцев передало Петербургу 100% акций «Ленфильма».

Татьяна Титаева